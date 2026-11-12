Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals і зберегла шанси на півфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в другому турі групового етапу WTA Finals в Індіан-Веллсі. Вона у трьох сетах обіграла представницю Чехії Кароліну Мухову — 3:6, 6:2, 6:2.

Про це повідомляє Champion.

Матч тривав 2 години 2 хвилини.

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Першу партію Світоліна програла з рахунком 3:6. Обидві тенісистки припускалися великої кількості помилок і мали проблеми з подачею.

У перерві між сетами українка викликала лікаря через неприємні відчуття у правому боці. Мухова також мала проблеми зі здоров’ям і перетейпувала кисть лівої руки.

У другому сеті за рахунку 2:2 Світоліна зробила брейк і після цього не віддала суперниці жодного гейму — 6:2.

У вирішальній партії українка також перемогла 6:2.

За матч Світоліна виконала три ейси, припустилася шести подвійних помилок і зробила п’ять брейків. Мухова чотири рази подала навиліт, зробила вісім подвійних помилок і три брейки.

Це була п’ята очна зустріч тенісисток. Світоліна здобула четверту перемогу.

Після двох турів українка має одну перемогу та одну поразку і зберігає шанси на вихід до півфіналу.

У третьому матчі групового етапу 13 листопада Світоліна зіграє проти “нейтральної” Аріни Сабалєнки. Для виходу до плей-оф українці необхідно перемогти та розраховувати, що двох перемог вистачить для одного з двох перших місць у групі.

У першому турі Світоліна поступилася “нейтральній” Міррі Андрєєвій.