Українські футзалістки вперше в історії виграли золото юнацької Олімпіади

11 листопада дівоча збірна України з футзалу вперше в історії здобула золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор. У фіналі українки перемогли Венесуелу з рахунком 4:3, забивши вирішальний гол у додатковий час.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україна відкрила рахунок уже на сьомій хвилині завдяки голу Маргарити Ручки. Однак на 16-й хвилині венесуелка Ельяніз Пас зрівняла рахунок — 1:1.

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На початку другого тайму українкам вистачило лише семи секунд, щоб знову вийти вперед. Після передачі Оксани Шевчук через майже все поле Ручка забила свій другий гол.

На 31-й хвилині Венесуела вдруге зрівняла рахунок, але за чотири хвилини до завершення матчу Єва Щавінська знову вивела Україну вперед — 3:2.

За 20 секунд до кінця основного часу суперниці відігралися втретє. Переможний гол у додатковий час забила Аделіна Власенко після передачі Ангеліни Запорожець.

Це перша в історії золота медаль України у футзалі на юнацьких Олімпійських іграх. Раніше українські збірні навіть не проходили кваліфікацію на турнір відтоді, як футзал з’явився у програмі Ігор у 2018 році.

На цьогорічній Олімпіаді українки перемогли Венесуелу вдруге. На груповому етапі вони обіграли цю збірну з рахунком 5:4 у додатковий час.

Загалом на юнацьких Олімпійських іграх-2026 Україна вже здобула вісім медалей: три золоті, дві срібні та три бронзові. Крім футзалісток, олімпійськими чемпіонами стали дзюдоїст Хазар Гейдаров та метальниця молота Міланія Кохан.