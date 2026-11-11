У Росії скаржаться на втрату трьох гелікоптерів під час відбиття атаки дронів на порт Усть-Луга

Під час відбиття атаки українських безпілотників на Ленінградську область РФ 11 листопада росармія могла втратити три гелікоптери. Повідомляють про загибель сімох пілотів.

Близький до Повітряно-космічних сил РФ блогер Ілля Туманов, відомий як Fighterbomber, повідомив про загибель військових льотчиків під час відбиття атаки на Санкт-Петербург.

“Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, брати”, — написав він.

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Пов’язані з російською військовою авіацією Telegram-канали “Я и мой друг вертолёт” та “На пределе” також опублікували повідомлення про загибель льотчиків із фотографіями гелікоптерів.

Український моніторинговий канал Supernova+ повідомив про знищення Ка-52 “Алігатор” разом з екіпажем. Цей гелікоптер розрахований на двох людей — пілота та штурмана-оператора.

За інформацією російського військового Telegram-каналу “Военный осведомитель”, під час відбиття атаки було втрачено Ка-52 разом з екіпажем та, ймовірно, Мі-8. Згодом стало відомо, що, за деякими даними, втрачено три гелікоптери.

Російський військовий Telegram-канал “Воевода вещает” повідомив про загибель сімох військових льотчиків під час відбиття атаки безпілотників у ніч на 11 листопада. “Сьогоднішня ніч завдала Повітряно-космічним силам РФ величезної рани. Три досвідчені екіпажі, семеро відважних воїнів вирушили до небесного гарнізону”, — йдеться в дописі.

Причини втрат авіації наразі невідомі. Серед можливих версій називають зіткнення або ураження власною протиповітряною обороною.

Міноборони Росії офіційно не повідомляло про втрату гелікоптерів чи загибель льотчиків.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що вночі сили ППО нібито збили 150 українських безпілотників. Під час атаки було уражено порт Усть-Луга — один із найбільших російських портів на Балтійському морі, через який експортують нафту. Там виникла пожежа, постраждали троє працівників.