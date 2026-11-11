“Кожен клаптик російської землі повернемо”: Мединський виступив із погрозами після переговорів в Абу-Дабі

Глава російської делегації Володимир Мединський після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі заявив, що Москва поверне “кожен клаптик російської землі так чи інакше”. Водночас він підтвердив домовленість про масштабний обмін полоненими, але не озвучив термінів і кількості учасників.

Про це повідомляє Kyiv Post.

“Кожен клаптик російської землі буде повернутий Росії так чи інакше”, — заявив Мединський, не уточнивши, які саме території має на увазі.

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За його словами, параметри нового обміну полоненими оголосять найближчим часом. Мединський зазначив, що подробиці переговорів не розкриватимуть до досягнення остаточних домовленостей.

Основною темою зустрічей він назвав систему європейської безпеки. За словами представника Кремля, сторонам вдалося знайти спільні позиції з окремих питань.

Представник російської делегації також повторив звинувачення на адресу Заходу щодо нібито порушених обіцянок не розширювати НАТО після розпаду Радянського Союзу. Мединський заявив, що Україна може вступити до Європейського Союзу, але не до НАТО.

Він похвалив представників президента США Дональда Трампа, назвавши їх щирими та ефективними переговорниками та розкритикував європейські уряди. За його словами, Москва не отримувала від європейських країн жодних пропозицій. Він вчергове поставив під сумнів можливість участі європейців в мирних переговорах.