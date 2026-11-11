Україна готується випробувати нову систему проти балістичних ракет FREYJA вже цієї зими — Зеленський

Україна сподівається вже цієї зими випробувати першу європейську систему протибалістичного захисту, яку створює разом із партнерами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що самостійно реалізувати такий проєкт Україна не може.

Про це повідомляє Суспільне за підсумками заяв Зеленського під час візиту до Данії.

За словами президента, Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням системи захисту від балістичних ракет.

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“Сподіваюся, що взимку ми випробуємо нову, першу європейську протибалістичну систему й отримаємо певні результати. Це потрібно всім нам”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що така співпраця важлива не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Данія вироблятиме радари для FREYJA

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна долучиться до створення європейської протибалістичної системи FREYJA.

За її словами, данські компанії можуть виробляти радіолокаційні системи, необхідні для роботи комплексу.

Данія також візьме на себе координаційну роль у проєкті.

У країні планують створити спеціальний офіс, який сприятиме співпраці між оборонними підприємствами та державами, залученими до програми.

Фредеріксен наголосила, що війна в Україні показала необхідність надійної протиповітряної та протиракетної оборони для захисту населення і критичної інфраструктури.

Що відомо про FREYJA

Україна разом із європейськими партнерами працює над спільною системою протибалістичного захисту в межах програми FREYJA.

Зеленський раніше заявляв, що Україна здатна самостійно розробити та виготовити ракету-перехоплювач і пускову установку, однак для реалізації всього комплексу потрібна участь партнерів.

Перша зустріч у межах програми відбулася 13 липня в Парижі.

До засновників Інтегрованої антибалістичної коаліції увійшли десять держав: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

10 листопада Зеленський під час зустрічі з Фредеріксен також обговорював реалізацію програми FREYJA та розвиток спільного оборонного виробництва.

Захист судноплавства в Чорному морі

Окремо Зеленський повідомив, що Україна разом із партнерами працює над захистом судноплавства у Чорному морі.

За його словами, Росія атакує судна безпілотниками та ракетами незалежно від того, якій державі вони належать.

Україна та партнери обговорюють використання різних типів безпілотників для супроводу суден.

Президент зазначив, що вже ознайомився з частиною одного з нових проєктів і розраховує на практичні результати найближчим часом.