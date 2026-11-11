Зеленський розповів, що почув від Віткоффа і Кушнера щодо мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений сигналами, які надходять від американської сторони щодо дипломатичних зусиль для завершення війни. Водночас він наголосив, що перед обговоренням нової архітектури безпеки в Європі спочатку необхідно зупинити війну та визначити гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський прокоментував останні сигнали від спецпредставників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа після переговорів із лідерами країн Північної Європи в Данії.

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“Я бачу зміни. Я дуже задоволений тим, що чую”, — заявив президент.

Його слова прозвучали після завершення першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Зеленський раніше назвав ці переговори конструктивними та змістовними.

За словами президента, під час переговорів в Абу-Дабі також обговорювалося формування нової архітектури безпеки в Європі.

Зеленський назвав це питання “дуже складним”.

“Ми всі дуже обережно ставимося до цієї теми, тому що ніхто на 100% не розуміє, чого вони хочуть. Думаю, ми розуміємо, але ніхто не бачив документів, того, що американці обговорювали з росіянами”, — сказав він.

Президент нагадав, що ідею нової архітектури безпеки Володимир Путін порушував ще у 2021 році. За словами Зеленського, адміністрація президента США Джо Байдена тоді ставилася до цього питання обережно, оскільки ключове значення мала послідовність кроків.

“Усі готові до діалогу. Перше — зупинити війну в Україні. Друге — гарантії безпеки для України. Третє — можливо, якийсь діалог про питання безпеки в Європі, у світі”, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що така послідовність є “дуже, дуже важливою”.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на негайне припинення вогню, не розуміючи, що відбуватиметься далі.

За його словами, Росія вважає доцільнішим спочатку обговорити контури майбутньої архітектури безпеки в Європі, а вже після цього — припинення вогню в Україні.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що США запропонували Україні нову “територіальну формулу” щодо Донбасу, яка могла б дозволити Росії заявити про контроль над усім регіоном без фактичної передачі їй міст, які залишаються під контролем Києва. Українська сторона відкинула такий підхід і наголосила, що не визнаватиме російський контроль над окупованими територіями ані де-факто, ані де-юре.