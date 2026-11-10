Україна здобула ще одне золото на юнацькій Олімпіаді: 17-річна Міланія Кохан встановила особистий рекорд

Українська легкоатлетка Міланія Кохан виборола золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі, встановивши особистий рекорд у метанні молота. 17-річна спортсменка повторила досягнення свого старшого брата Михайла Кохана, який переміг на юнацькій Олімпіаді у 2018 році.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Міланія Кохан перемогла у змаганнях із метання молота з результатом 71,27 метра. Найкращу спробу українка виконала у п’ятому раунді, вдруге за день оновивши особистий рекорд.
Уже першою спробою Кохан захопила лідерство, метнувши молот на 70,71 метра. Її перевага над найближчою суперницею тоді становила майже вісім метрів.
У третьому раунді спортсменка показала результат 69,70 метра, у четвертому — 70,55 метра, а п’ятою спробою встановила новий особистий рекорд — 71,27 метра. Завершила змагання результатом 66,96 метра.
Срібну медаль здобула представниця Китаю Ян Сін’юе з результатом 65,96 метра, бронзову — мексиканка Алісон Айлін Салінас Еспіно (61,52 метра).
Міланія приїхала до Дакару в статусі чемпіонки Європи серед спортсменок до 18 років. У липні 2026 року вона виграла континентальну першість в італійському Рієтті, встановивши тодішній особистий рекорд — 70,19 метра.
Професійно займатися метанням молота Кохан почала лише у 2025 році. Уже в першому сезоні вона виграла чемпіонат України серед спортсменок до 20 років і стала срібною призеркою національної першості U18.
У 2026 році легкоатлетка перемогла на чемпіонатах України у вікових категоріях U18 та U20, а також здобула золото чемпіонату Європи U18.
Перемога Міланії продовжила спортивну історію родини Кохан. У 2018 році її старший брат Михайло став чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі, також у метанні молота.
Золота медаль Кохан стала шостою нагородою України на юнацькій Олімпіаді-2026 у Дакарі. Раніше українці здобули золото в дзюдо завдяки Хазару Гейдарову, срібло у фехтуванні — Аліні Дмитрук, срібло та бронзу у спортивній ходьбі — Віталію Тарасюку й Дарині Козці, а також бронзу у пляжній боротьбі — Микиті Кузьменку.