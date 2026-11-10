Зеленський оцінив перший день переговорів в Абу-Дабі та визначив нові завдання українській делегації

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української делегації за підсумками першого дня переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі 10 листопада. Він назвав тристоронню зустріч конструктивною та змістовною і визначив команді завдання для продовження переговорів 11 листопада.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Перший день переговорів розпочався із зустрічі української делегації з європейськими та американськими партнерами. Після цього відбулися тристоронні переговори представників України, США та Росії.

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“Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених — це пріоритет”, — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що учасники переговорів детально розглянули зміст гарантій безпеки для України та основу їхнього довготривалого функціонування.

“Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни”, — наголосив він.

Окремо під час переговорів порушували питання необхідності деескалаційних кроків. За підсумками звіту української делегації Зеленський визначив завдання для подальшого дипломатичного діалогу.

“Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу — як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи”, — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що головною метою залишається реальне наближення миру, а українська сторона працюватиме продуктивно, якісно та чесно.