Главі Пентагону загрожує імпічмент: Геґсет порівняв ситуацію зі справами проти Трампа

Міністр оборони США Піт Геґсет різко розкритикував ініціативу конгресмена-республіканця Томаса Мессі щодо оголошення йому імпічменту через дії під час війни в Ірані та інші ймовірні порушення. Глава Пентагону порівняв цю спробу з двома імпічментами Дональда Трампа та заявив, що його опоненти знову зазнають невдачі.

Про це повідомляє Axios.

Під час пресконференції в Пентагоні 10 листопада Піт Геґсет виступив проти ініціативи конгресмена Томаса Мессі, який повторно вніс статті імпічменту щодо міністра оборони США.

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“Вони оголосили імпічмент президенту Трампу через бездоганну телефонну розмову. Вони знову оголосили йому імпічмент в останній тиждень його перебування на посаді”, — заявив Геґсет.

Глава Пентагону мав на увазі перший імпічмент Трампа, пов’язаний із телефонною розмовою з українським керівництвом, під час якої він вимагав розслідування щодо Джо Байдена, а також другий імпічмент після подій 6 січня.

“Обидва рази він повертався сильнішим, і американський народ повернув його до Білого дому. Тепер вони намагаються втретє. Цього разу — проти члена його кабінету”, — сказав міністр оборони.

Геґсет також наголосив, що не має наміру відмежовуватися від президента США.

“Вони знову зазнають невдачі. І якщо підтримка президента Трампа ставить мене в один ряд із ним, я готовий бути в цій компанії щодня”, — заявив він.

За інформацією Axios, Томас Мессі, якого Геґсет назвав “невдоволеним конгресменом”, у понеділок повторно подав статті імпічменту проти очільника Пентагону. Підставами стали його дії під час війни в Ірані та інші ймовірні порушення. Після поразки республіканців на проміжних виборах минулого тижня частина представників партії може підтримати імпічмент Геґсета.

Президент США Дональд Трамп підтримав виступ Геґсета. У дописі в Truth Social він оцінив пресконференцію міністра на “A PLUS, PLUS, PLUS” — найвищу оцінку з додатковими плюсами.