Росія вдарила по енергетиці та житлових будинках у 10 областях: є загиблі й постраждалі

Уночі Росія атакувала 10 областей України, зокрема п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Внаслідок обстрілу Ладижина загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали в Харкові та Переяславі.

Про це повідомив Сергій Корецький.

За його словами, під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій, через які електроенергія передається між регіонами.

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Унаслідок обстрілу Ладижина загинули двоє людей.

Ще дев’ятеро людей постраждали в Харкові та Переяславі.

Російські війська також атакували соціальні об’єкти. У Харкові пошкоджено дитячий садок, а в Білозерці на Херсонщині — лікарню.

Житлові будинки зруйновані або пошкоджені на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків атак.

Корецький подякував енергетикам, рятувальникам, поліцейським та всім, хто вночі допомагав і продовжує допомагати людям.