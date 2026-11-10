Справа “Карфаген”: ОГП перевірить можливі неправомірні дії працівників прокуратури

Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції “Карфаген”. Перевірка стосуватиметься можливого сприяння службових осіб прокуратури у поверненні майна, вилученого у справах щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Наказ про проведення службового розслідування видав виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

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Підставою для перевірки стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого в межах кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

Під час службового розслідування перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або свій статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб або вчиняти інші неправомірні дії.

За результатами розслідування, за наявності підстав, Офіс Генерального прокурора ухвалить відповідні рішення в межах своїх повноважень.

В ОГП наголосили, що початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення вже встановлена.