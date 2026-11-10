Втрати РФ за добу: понад 2200 військових, 13 бронемашин і 46 артсистем

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Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада становлять близько 1 611 600 військових, 12 465 танків, 25 696 бойових броньованих машин, 52 158 артилерійських систем, 2266 РСЗВ, 1754 засоби ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3117 наземних робототехнічних комплексів, 603 351 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 173 013 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4892 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу російська армія втратила близько 2220 військових. Також Сили оборони знищили 46 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин і три танки.