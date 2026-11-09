Новачкам, дітям і тим, хто хоче займатися фрискейтом чи слаломом, підходять ролики на 4 колесах: вони краще тримають у поворотах, поводяться передбачувано, і на них простіше навчитися. Три великі колеса по 110 мм має сенс брати дорослим, які вже впевнено гальмують і катаються на довгі дистанції містом: такі колеса легше долають тріщини в асфальті й довше котяться після поштовху. У Roller Shop у жовтні 2026 року дорослі ролики на 4 колесах коштують від 4000 грн, а триколісні Flying Eagle F110H продаються за 7000 грн замість 11 000. Обслуговування відрізняється мало: пара на 4 колесах потребує 8 коліс і 16 підшипників, триколісна 6 коліс і 12 підшипників.
Чим відрізняються ролики на 4 і на 3 колесах?
Різниця не стільки в кількості коліс, скільки в їхньому розмірі. На раму приблизно однакової довжини ставлять або чотири колеса 72-80 мм, або три колеса 100-125 мм, і від цього змінюється все: висота посадки, поворотність, накат.
|Параметр
|4 колеса
|3 колеса
|Діаметр коліс
|72-80 мм у дорослих, переважно 62-76 мм у дитячих
|100-125 мм, найчастіше 110 мм
|Висота посадки
|Нижча, рівновагу ловити легше
|Вища, потрібна впевнена техніка
|Повороти і маневри
|Краще зчеплення, рух передбачуваніший
|Для різких маневрів потрібно більше простору
|Нерівний асфальт
|Тріщини відчуваються сильніше
|Великі колеса легше їх долають
|Накат
|Відштовхуватися доводиться частіше
|Ролик довше котиться після поштовху
|Коліс і підшипників на пару
|8 і 16
|6 і 12
|Кому
|Новачки, діти, фрискейт, слалом
|Досвідчені райдери, довгі прогулянки містом
На 4 колесах зроблена переважна більшість дитячих розсувних моделей і роликів для фрискейту та слалому, від Flying Eagle F4 Raven до X7F Reaver, тому ролики на 4 колесах для навчання підібрати найпростіше: дорослі моделі з жорстким черевиком, колесами 85A і підшипниками ABEC-7 коштують 4000-5000 грн.
Чому новачкам радять ролики на 4 колесах?
Бо в чотирьох коліс більша площа контакту з покриттям. Ролик краще тримає в поворотах і під час різких маневрів, а рухи стають передбачуванішими. Для людини, яка тільки вчиться стояти, гальмувати й повертати, це головне: помилка в техніці не так часто закінчується падінням.
Друга причина у висоті. Колеса 72-80 мм тримають стопу ближче до асфальту, ніж 110-міліметрові, тож рівновагу ловити легше.
Дитячі триколісні моделі теж існують, наприклад Rollerblade Microblade 3WD і Apex 3WD, але для перших уроків у Roller Shop радять 4 колеса. Спершу дитина вчиться стояти, гальмувати й повертати, а великі колеса можна спробувати тоді, коли ці навички вже є.
Коли краще обрати ролики на 3 колесах?
Три колеса розкриваються на швидкості й на дистанції. Якщо ви вже впевнено гальмуєте, проїжджаєте за вихідні десятки кілометрів містом і їдете не ідеальним покриттям, великі колеса дадуть відчутну різницю: вони менше реагують на тріщини й стики плитки, а після кожного поштовху ролик котиться довше.
Для таких прогулянок у Roller Shop радять дві моделі Flying Eagle:
- F110H за 7000 грн замість 11 000: три колеса по 110 мм, рама Supersonic довжиною 251 мм і підшипники ABEC-9;
- T110 Avian за 7500 грн: триколісна модель під колеса 110 мм.
Чим платите за накат. Посадка вища, рама довша, і на малій швидкості в тісному просторі триколісні ролики менш спритні. Тому їх беруть другою парою, коли техніка гальмування вже відпрацьована, а не першою.
А квади теж ролики на 4 колесах?
Так, але колеса в них стоять попарно, як в автомобіля: два спереду і два ззаду. Квади стабільні, коли стоїш на місці, і на них легше вперше піднятися на ноги. Їх обирають для танців, катання на роледромі й спокійних прогулянок рівними набережними. Для міського асфальту і парків краще підходять інлайн-ролики, у яких колеса стоять в одну лінію: вони швидші й упевненіше йдуть нерівним покриттям.
Гальмують теж по-різному: у квадів гумовий стопер на носку, а в інлайн-роликів для навчання гальмо зазвичай стоїть на п’ятці правого ролика. Квади Rio Roller у Roller Shop коштують від 4914 до 7350 грн.
Скільки коштує обслуговування 4 і 3 коліс?
Колеса й підшипники з часом міняють на будь-яких роликах, і тут різниця менша, ніж здається.
|Що міняти
|4 колеса
|3 колеса
|Колеса на пару
|8 штук: два комплекти по 4, наприклад Flying Eagle Ice Cream 85A по 950 грн, разом 1900 грн
|6 штук: два комплекти по 3, наприклад Flying Eagle Lazerwheelz 110 мм по 900 грн за акцією, разом 1800 грн
|Підшипники на пару
|16 штук
|12 штук
Підшипники в Roller Shop продаються наборами по 12 і 16 штук, тож рахувати поштучно не доведеться. Якщо купуєте 8 будь-яких коліс, 16 підшипників до них можна взяти зі знижкою 20%.
Чи можна поставити на свої ролики раму на 3 колеса?
Іноді так. На сумісні ролики Flying Eagle можна поставити триколісну раму під колеса 110 мм, як у F110H, і отримати міську пару без купівлі нових роликів. Але сумісність залежить від кріплення рами до черевика, тому модель своїх роликів варто назвати консультанту ще до покупки. Рами продаються в розділі комплектуючих разом із колесами й підшипниками.
Порада на перші виїзди. Після заміни рами катайтеся знайомим рівним маршрутом: вища посадка змінює відчуття рівноваги, а великі колеса котяться довше, тож гальмувати доведеться починати раніше.
Де порівняти ролики на 4 і на 3 колесах?
За Roller Shop стоїть Володимир Завада: ролер зі стажем з 2011 року, тренер і з 2016 року власник харківського магазину роликів. Асортимент він підбирає за досвідом тренувань: від дитячих розсувних моделей на 4 колесах до триколісних Flying Eagle F110H і квадів Rio Roller. Усі моделі на 4 колесах з фільтрами за розміром, діаметром коліс і ціною зібрані в каталозі Roller Shop.
Замовлення до 17:00 з понеділка по суботу відправляють того ж дня, ролики без слідів катання можна обміняти протягом 30 днів, а на раму, черевик і манжету діє гарантія 1 рік. Колеса, підшипники й рами продаються окремо, тому пару можна поступово оновлювати, а не міняти цілком.
Часті питання
Які ролики краще для новачка: на 4 чи на 3 колесах? На 4. Вони краще тримають у поворотах, мають нижчу посадку і поводяться передбачувано.
Чи швидші ролики на 3 колесах? Вони довше котяться після поштовху і легше долають нерівності, тож на довгих дистанціях відштовхуватися доводиться рідше. Швидкість же залежить насамперед від райдера.
Чи можна дитині ролики на 3 колесах? Можна, такі моделі є, наприклад Rollerblade Microblade 3WD і Apex 3WD. Але для перших уроків краще 4 колеса.
Скільки коштують ролики на 3 колесах? У Roller Shop Flying Eagle F110H коштують 7000 грн замість 11 000, T110 Avian 7500 грн.
Скільки підшипників потрібно на ролики? На пару з 4 колесами 16, на пару з 3 колесами 12: по два підшипники в кожному колесі.
Які колеса ставлять на триколісні ролики? Найчастіше 110 мм, також бувають 100 і 125 мм. Діаметр має відповідати рамі.
Квади це теж ролики на 4 колесах? Так, але колеса в них стоять попарно. Квади зручні для танців і роледрому, інлайн-ролики для міського асфальту.
Чи можна переробити ролики з 4 коліс на 3? На сумісні моделі Flying Eagle можна поставити триколісну раму під колеса 110 мм. Сумісність кріплення варто уточнити до покупки.