Новачкам, дітям і тим, хто хоче займатися фрискейтом чи слаломом, підходять ролики на 4 колесах: вони краще тримають у поворотах, поводяться передбачувано, і на них простіше навчитися. Три великі колеса по 110 мм має сенс брати дорослим, які вже впевнено гальмують і катаються на довгі дистанції містом: такі колеса легше долають тріщини в асфальті й довше котяться після поштовху. У Roller Shop у жовтні 2026 року дорослі ролики на 4 колесах коштують від 4000 грн, а триколісні Flying Eagle F110H продаються за 7000 грн замість 11 000. Обслуговування відрізняється мало: пара на 4 колесах потребує 8 коліс і 16 підшипників, триколісна 6 коліс і 12 підшипників.

Чим відрізняються ролики на 4 і на 3 колесах?

Різниця не стільки в кількості коліс, скільки в їхньому розмірі. На раму приблизно однакової довжини ставлять або чотири колеса 72-80 мм, або три колеса 100-125 мм, і від цього змінюється все: висота посадки, поворотність, накат.

Параметр 4 колеса 3 колеса Діаметр коліс 72-80 мм у дорослих, переважно 62-76 мм у дитячих 100-125 мм, найчастіше 110 мм Висота посадки Нижча, рівновагу ловити легше Вища, потрібна впевнена техніка Повороти і маневри Краще зчеплення, рух передбачуваніший Для різких маневрів потрібно більше простору Нерівний асфальт Тріщини відчуваються сильніше Великі колеса легше їх долають Накат Відштовхуватися доводиться частіше Ролик довше котиться після поштовху Коліс і підшипників на пару 8 і 16 6 і 12 Кому Новачки, діти, фрискейт, слалом Досвідчені райдери, довгі прогулянки містом

На 4 колесах зроблена переважна більшість дитячих розсувних моделей і роликів для фрискейту та слалому, від Flying Eagle F4 Raven до X7F Reaver, тому ролики на 4 колесах для навчання підібрати найпростіше: дорослі моделі з жорстким черевиком, колесами 85A і підшипниками ABEC-7 коштують 4000-5000 грн.

Чому новачкам радять ролики на 4 колесах?

Бо в чотирьох коліс більша площа контакту з покриттям. Ролик краще тримає в поворотах і під час різких маневрів, а рухи стають передбачуванішими. Для людини, яка тільки вчиться стояти, гальмувати й повертати, це головне: помилка в техніці не так часто закінчується падінням.

Друга причина у висоті. Колеса 72-80 мм тримають стопу ближче до асфальту, ніж 110-міліметрові, тож рівновагу ловити легше.

Дитячі триколісні моделі теж існують, наприклад Rollerblade Microblade 3WD і Apex 3WD, але для перших уроків у Roller Shop радять 4 колеса. Спершу дитина вчиться стояти, гальмувати й повертати, а великі колеса можна спробувати тоді, коли ці навички вже є.

Коли краще обрати ролики на 3 колесах?

Три колеса розкриваються на швидкості й на дистанції. Якщо ви вже впевнено гальмуєте, проїжджаєте за вихідні десятки кілометрів містом і їдете не ідеальним покриттям, великі колеса дадуть відчутну різницю: вони менше реагують на тріщини й стики плитки, а після кожного поштовху ролик котиться довше.

Для таких прогулянок у Roller Shop радять дві моделі Flying Eagle:

F110H за 7000 грн замість 11 000: три колеса по 110 мм, рама Supersonic довжиною 251 мм і підшипники ABEC-9;

за 7000 грн замість 11 000: три колеса по 110 мм, рама Supersonic довжиною 251 мм і підшипники ABEC-9; T110 Avian за 7500 грн: триколісна модель під колеса 110 мм.

Чим платите за накат. Посадка вища, рама довша, і на малій швидкості в тісному просторі триколісні ролики менш спритні. Тому їх беруть другою парою, коли техніка гальмування вже відпрацьована, а не першою.

А квади теж ролики на 4 колесах?

Так, але колеса в них стоять попарно, як в автомобіля: два спереду і два ззаду. Квади стабільні, коли стоїш на місці, і на них легше вперше піднятися на ноги. Їх обирають для танців, катання на роледромі й спокійних прогулянок рівними набережними. Для міського асфальту і парків краще підходять інлайн-ролики, у яких колеса стоять в одну лінію: вони швидші й упевненіше йдуть нерівним покриттям.

Гальмують теж по-різному: у квадів гумовий стопер на носку, а в інлайн-роликів для навчання гальмо зазвичай стоїть на п’ятці правого ролика. Квади Rio Roller у Roller Shop коштують від 4914 до 7350 грн.

Скільки коштує обслуговування 4 і 3 коліс?

Колеса й підшипники з часом міняють на будь-яких роликах, і тут різниця менша, ніж здається.

Що міняти 4 колеса 3 колеса Колеса на пару 8 штук: два комплекти по 4, наприклад Flying Eagle Ice Cream 85A по 950 грн, разом 1900 грн 6 штук: два комплекти по 3, наприклад Flying Eagle Lazerwheelz 110 мм по 900 грн за акцією, разом 1800 грн Підшипники на пару 16 штук 12 штук

Підшипники в Roller Shop продаються наборами по 12 і 16 штук, тож рахувати поштучно не доведеться. Якщо купуєте 8 будь-яких коліс, 16 підшипників до них можна взяти зі знижкою 20%.

Чи можна поставити на свої ролики раму на 3 колеса?

Іноді так. На сумісні ролики Flying Eagle можна поставити триколісну раму під колеса 110 мм, як у F110H, і отримати міську пару без купівлі нових роликів. Але сумісність залежить від кріплення рами до черевика, тому модель своїх роликів варто назвати консультанту ще до покупки. Рами продаються в розділі комплектуючих разом із колесами й підшипниками.

Порада на перші виїзди. Після заміни рами катайтеся знайомим рівним маршрутом: вища посадка змінює відчуття рівноваги, а великі колеса котяться довше, тож гальмувати доведеться починати раніше.

Де порівняти ролики на 4 і на 3 колесах?

За Roller Shop стоїть Володимир Завада: ролер зі стажем з 2011 року, тренер і з 2016 року власник харківського магазину роликів. Асортимент він підбирає за досвідом тренувань: від дитячих розсувних моделей на 4 колесах до триколісних Flying Eagle F110H і квадів Rio Roller. Усі моделі на 4 колесах з фільтрами за розміром, діаметром коліс і ціною зібрані в каталозі Roller Shop.

Замовлення до 17:00 з понеділка по суботу відправляють того ж дня, ролики без слідів катання можна обміняти протягом 30 днів, а на раму, черевик і манжету діє гарантія 1 рік. Колеса, підшипники й рами продаються окремо, тому пару можна поступово оновлювати, а не міняти цілком.

Часті питання

Які ролики краще для новачка: на 4 чи на 3 колесах? На 4. Вони краще тримають у поворотах, мають нижчу посадку і поводяться передбачувано.

Чи швидші ролики на 3 колесах? Вони довше котяться після поштовху і легше долають нерівності, тож на довгих дистанціях відштовхуватися доводиться рідше. Швидкість же залежить насамперед від райдера.

Чи можна дитині ролики на 3 колесах? Можна, такі моделі є, наприклад Rollerblade Microblade 3WD і Apex 3WD. Але для перших уроків краще 4 колеса.

Скільки коштують ролики на 3 колесах? У Roller Shop Flying Eagle F110H коштують 7000 грн замість 11 000, T110 Avian 7500 грн.

Скільки підшипників потрібно на ролики? На пару з 4 колесами 16, на пару з 3 колесами 12: по два підшипники в кожному колесі.

Які колеса ставлять на триколісні ролики? Найчастіше 110 мм, також бувають 100 і 125 мм. Діаметр має відповідати рамі.

Квади це теж ролики на 4 колесах? Так, але колеса в них стоять попарно. Квади зручні для танців і роледрому, інлайн-ролики для міського асфальту.

Чи можна переробити ролики з 4 коліс на 3? На сумісні моделі Flying Eagle можна поставити триколісну раму під колеса 110 мм. Сумісність кріплення варто уточнити до покупки.