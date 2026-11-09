        Суспільство

        В Україну йдуть мокрий сніг і нічні морози: як зміниться погода 10 листопада

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 22:11
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        Стрийський парк у Львові / Фото: t.me/Lv1256
        Стрийський парк у Львові / Фото: t.me/Lv1256

        Погода в Україні 10 листопада буде хмарною з проясненнями, а в західних областях удень очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Уночі на заході країни прогнозують морози до -7 °C.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра на більшій частині території країни опадів не очікується. Винятком стануть більшість західних областей, де вдень прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом.

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        Уночі температура повітря в Україні коливатиметься від +2° до -3°. Найхолодніше буде на заході країни, де стовпчики термометрів опустяться до -2…-7 °C.

        Удень температура підвищиться до +3…+8 °C. Найтепліше буде на Одещині — до +12 °C.

        Вітер переважно південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

        Погодна мапа України на 10 листопада / Фото: Укргідрометцентр

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