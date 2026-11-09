Від Москви до Сибіру: “Роснефть” обмежила продаж бензину після ударів по НПЗ

У Росії після нової серії українських ударів по нафтопереробних заводах повернулися обмеження на продаж бензину та дизельного пального на АЗС “Роснефти”. Ліміти запровадили навіть у Москві, а влада Забайкалля заявила про їх поширення на всі регіони країни.

Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією Міністерства економічного розвитку Забайкальського краю, “Роснефть” знову обмежила продаж пального на своїх АЗС у всіх регіонах Росії. Про це стало відомо 9 листопада — менш ніж через три тижні після скасування попередніх лімітів 23 жовтня.

Реклама

Реклама

За інформацією регіональної влади, у містах покупцям дозволяють заправляти до 30 літрів бензину, а на трасах — до 50 літрів. Також запроваджено заборону на продаж пального в каністри.

Обмеження зафіксували в Забайкаллі, Бурятії, Карелії, Красноярському краї, Новосибірській області та інших регіонах.

У Бурятії для міських АЗС встановили ліміти до 30 літрів бензину та 50 літрів дизпального. На трасах дозволяють купувати до 50 літрів бензину та 200 літрів дизеля.

Аналогічні правила діють у Карелії, де про повернення обмежень повідомив глава республіки Артур Парфенчиков.

У Красноярську на окремих заправках “Роснефти” відпускають не більше 30 літрів пального на автомобіль.

Проблеми з пальним торкнулися й російської столиці. Як повідомляє The Moscow Times, на московських АЗС “Роснефти” запровадили обмеження до 50 літрів на автомобіль. Додатково дозволяють наповнити одну металеву каністру об’ємом 20 літрів.

Повернення лімітів відбулося після відновлення українських атак на російські нафтопереробні заводи 30 жовтня, а протягом тижня під удари потрапили щонайменше сім НПЗ. Зокрема, 30 жовтня атакували Новокуйбишевський завод у Самарській області, 31 жовтня — “Башнефть-Новойл” в Уфі, 3 листопада — “Славнефть-ЯНОС” у Ярославській області, 5 листопада — Рязанський НПЗ, а 7 листопада — Саратовський нафтопереробний завод.

Рязанський НПЗ здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік і посідає третє місце за потужністю в Росії. Завод “Славнефть-ЯНОС”, який контролюють “Роснефть” і “Газпром”, має потужність 15 млн тонн на рік.