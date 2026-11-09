В Угорщині затримали брата Орбана: експрем’єр заявив про політичне переслідування

9 листопада в Угорщині затримали Арона Орбана — молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Затримання відбулося в межах розслідування справи про торгівлю людьми, під час якого правоохоронці провели обшуки в Будапешті та Пештському комітаті.

Про поліцейську операцію повідомляє Telex.

“Віктор Орбан підтвердив, що слідчі органи затримали його молодшого брата Арона Орбана. Колишній прем’єр-міністр, як це для нього звично, одразу почав переводити стрілки на інших і, немов “хоробрий” вуличний боєць, відразу виставив себе жертвою”, — написав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

Реклама

Реклама

Уранці 9 листопада співробітники Антитерористичного центру прибули до об’єкта нерухомості у Фотлігеті, пов’язаного з компанією Арона Орбана.

Керівниця Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) Анна Унгер спочатку не підтвердила й не спростувала інформацію про операцію. Водночас вона повідомила, що відомство провело додаткові слідчі дії у справі, пов’язаній з братом експрем’єра.

Національне бюро розслідувань Угорщини заявило, що правоохоронці спільно з NVVH проводять слідчі дії в межах двох кримінальних проваджень. У Будапешті та двох населених пунктах Пештського комітату затримали кількох людей і провели обшуки за місцями проживання фігурантів.

Згодом NVVH підтвердило державному агентству MTI, що кількох людей затримали у справі про торгівлю людьми.

Журналісти Telex почали розслідувати діяльність Арона Орбана та його бізнес-партнерів ще у 2025 році після витоку аудіозапису його розмови з Давідом Хеєм — співробітником апарату тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Із запису випливало, що Арон Орбан та його партнери займалися оформленням віз для іноземних працівників, однак частину заявок блокували угорські органи влади. Через заблоковані візові заявки партнери Орбана зіткнулися з вимогами повернути гроші. Один із постраждалих звернувся до правоохоронців із доказами, але згодом несподівано помер.

Після виборів у квітні 2026 року у справі затримали двох фігурантів, одного з яких пізніше звільнили. Свідчення також надав перекладач із в’єтнамської мови, який був знайомий з учасниками візового бізнесу та двічі зустрічався з Ароном Орбаном.

Сам Віктор Орбан відреагував на поліцейську операцію дописом у соцмережах, назвавши дії правоохоронців політичним переслідуванням.

“Те, що відбувається в Угорщині, — це не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Щойно уряду стає незручно, у справу вступає ÁVH. У цій брудній грі мета — усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Мішень тут — я, мій брат лише засіб для досягнення мети”, — заявив експрем’єр.