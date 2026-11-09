Трамп анонсував можливі переговори з Путіним і Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічей із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним під час саміту АТЕС у Китаї. Саміт має відбутися 18–19 листопада у Шеньчжені.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп сказав журналістам перед вильотом із Флориди до Вашингтона, що планує особисто взяти участь у саміті АТЕС.

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“Однією із зустрічей, думаю, буде зустріч із президентом Путіним і президентом Сі, і це буде цікаво. Ми говоримо про багато речей, зокрема про денуклеаризацію”, — заявив Трамп.

За його словами, серед інших тем буде війна в Ірані, яку Вашингтон намагається завершити.

У жовтні Трамп уже заявляв, що відкритий до тристоронніх переговорів із Сі Цзіньпіном і Путіним щодо контролю над озброєннями та денуклеаризації.

Водночас The Wall Street Journal раніше повідомляв, що Путін пропонував використати можливу тристоронню зустріч також для обговорення завершення війни Росії проти України.

Нещодавно в інтерв’ю CBS у програмі 60 Minutes Трамп заявив, що, на його думку, сторони “дуже близькі до угоди” щодо завершення російсько-української війни. Він також сказав, що в результаті домовленостей Україна може мати “трохи іншу форму”, не уточнивши деталей.