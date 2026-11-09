Росія могла втратити близько 400 тисяч людей убитими на війні проти України — Bloomberg

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця серпня 2026 року в російських державних реєстрах зафіксовано майже 393 тисячі смертей, прямо пов’язаних із війною. Реальна кількість загиблих може бути ще більшою, оскільки частина смертей реєструється із запізненням або не має прямої згадки про бойові дії.

Про це пише Bloomberg, який проаналізував викрадені хакерами дані російської Федеральної служби державної статистики — Росстату.

Йдеться про базу з понад 11 млн свідоцтв про смерть із даними про місце проживання, вік, місце та обставини смерті.

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Інформацію отримали білоруські “Кіберпартизани” та українське хакерське угруповання Silent Crow, після чого передали Bloomberg та кільком іншим медіа.

Майже 393 тисячі смертей прямо пов’язані з війною

За даними видання, між 24 лютого 2022 року та кінцем серпня 2026 року приблизно 392 700 свідоцтв про смерть містять прямий зв’язок із війною.

Це встановлювалося за спеціальними кодами або текстовими записами, у яких згадувалися, зокрема, “військова операція”, обстріли чи безпілотники.

Водночас Bloomberg наголошує, що ця цифра майже напевно занижує реальні втрати.

Частина російських військових могла значитися зниклими безвісти, деякі тіла залишалися невпізнаними, а люди, які померли через кілька місяців після поранень, могли бути зареєстровані без прямого зв’язку з війною.

Silent Crow оцінює загальну кількість смертей приблизно у 450 тисяч. У своєму підрахунку хакери враховували також небойові смерті та записи, де причина смерті не була прямо вказана.

Росстат на запит Bloomberg не відповів.

Росстат заявляє, що витоку не було

Silent Crow і “Кіберпартизани” 1 листопада заявили, що отримали доступ до внутрішньої інфраструктури Росстату.

За їхніми словами, їм вдалося проникнути приблизно до 25 тисяч комп’ютерів та завантажити близько 23 терабайтів даних, серед яких була й інформація про російські військові втрати.

Росстат через кілька днів підтвердив, що його системи зазнали цілеспрямованих кібератак у період із 29 жовтня до 1 листопада.

Водночас відомство заявило, що не знайшло доказів компрометації баз даних або витоку конфіденційної інформації.

Bloomberg зазначає, що самостійно криптографічно підтвердити справжність бази не вдалося. Водночас аналіз метаданих не виявив ознак фабрикації, а цифри у витоку дуже близькі до раніше оприлюдненої офіційної статистики Росстату.

За 2021 рік різниця між кількістю смертей у базі та офіційними даними становила лише 0,1%, за 2022-й — 0,2%.

У 2023 році різниця зросла приблизно до 1%. Bloomberg звертає увагу, що в офіційній статистиці за цей період, імовірно, не враховані тисячі смертей молодих чоловіків.

Реєстрація загиблих дедалі більше запізнюється

Однією з причин неповних даних є значна затримка між смертю військового та її офіційною реєстрацією.

У другій половині 2023 року медіанна затримка становила близько шести тижнів.

У 2025 році вона перевищила чотири місяці.

Лише в серпні 2026 року до бази додали понад 2 500 смертей, пов’язаних із війною, які фактично сталися ще у 2025 році.

У 2024 році, за даними Bloomberg, приблизно кожна десята пов’язана з війною смерть була внесена до реєстру більш ніж через 14 місяців після загибелі.

Для більшості цивільних смертей реєстрація займала не більше тижня.

Серед загиблих стає дедалі більше старших чоловіків

Дані також показують, як за роки війни змінювався вік російських військових.

У першій половині 2022 року серед чоловіків віком від 50 до 59 років було зафіксовано лише 146 смертей, пов’язаних із війною. Це становило менше 1% усіх смертей у цій віковій групі.

У першій половині 2025 року таких смертей було вже понад 12 600 — більш ніж 16% усіх померлих російських чоловіків цього віку.

Серед чоловіків від 18 до 29 років війна стала причиною приблизно двох третин усіх смертей за аналогічний період.

Найбільше постраждали віддалені регіони Росії

Витік також демонструє значну регіональну нерівність у російських втратах.

У Бурятії, Туві та Забайкальському краї приблизно третина смертей чоловіків віком від 18 до 49 років від початку вторгнення до середини 2024 року була пов’язана з війною.

У Москві та Санкт-Петербурзі цей показник становив приблизно одну смерть із десяти.

Bloomberg зазначає, що бідніші, віддалені та етнічно різноманітні регіони Росії понесли непропорційно великі втрати, тоді як населення найбільших міст було значною мірою захищене від мобілізаційного навантаження.

Інші підрахунки також вказують на сотні тисяч загиблих

Оцінка приблизно у 400 тисяч загиблих виглядає реалістичною, заявили Bloomberg співрозмовники, знайомі із ситуацією в російській армії.

Вона також співвідноситься з іншими незалежними підрахунками.

Проєкт російського видання “Медіазона” та російської служби BBC станом на листопад встановив імена 285 881 загиблого російського військового.

Окрема оцінка “Медіазони” та Meduza, побудована на даних російського реєстру спадкових справ, становила приблизно 352 тисячі загиблих станом на кінець 2025 року. При цьому вона не включає військових із тимчасово окупованих територій України.

Росії може знадобитися посилення мобілізації

За неповними даними за 2026 рік у базі вже зареєстровано близько 37 800 військових смертей.

Bloomberg наголошує, що ця цифра суттєво занижена через багатомісячні затримки з реєстрацією.

Понад половина цих смертей припадає на схід України, де російські війська намагаються прорвати українську оборону.

На тлі значних втрат і проблем із поповненням армії Москва може бути змушена активніше залучати нових військових.

Російська влада вже створила цифрову інфраструктуру для електронних повісток та обмежила можливості виїзду для тих, хто підлягає призову.

При цьому указ про “часткову мобілізацію”, підписаний у 2022 році, формально так і не був скасований, що дозволяє російській владі продовжувати призов резервістів без оголошення нової мобілізації.