Росія втратила за добу майже 3 тисячі військових і 68 артсистем — Генштаб

За минулу добу російська армія втратила близько 2980 військових. Також Сили оборони знищили 68 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин і чотири танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Росія втратила:

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2980 військових;

чотири танки;

15 бойових броньованих машин;

68 артилерійських систем;

шість РСЗВ;

два засоби ППО;

десять наземних робототехнічних комплексів;

1843 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

638 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року становлять близько 1 609 380 військових, 12 462 танки, 25 683 бойові броньовані машини, 52 112 артилерійських систем, 2263 РСЗВ, 1753 засоби ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3109 наземних робототехнічних комплексів, 602 020 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 172 488 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4889 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.