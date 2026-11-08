Колишній командувач армії Ізраїлю отримав мандат на формування уряду замість Нетаньягу

У неділю, 8 листопада, президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив колишньому начальнику Генштабу Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд, який може замінити кабінет Біньяміна Нетаньягу. Айзенкот отримав 28 днів на переговори з політичними силами, хоча його блок поки не має гарантованої парламентської більшості.

Про це повідомляє AFP.

Під час церемонії в президентській резиденції 66-річний Айзенкот заявив, що Ізраїль переживає надзвичайно складний період і потребує уряду національної єдності.

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“Ми перебуваємо в надзвичайному стані, наближаючись до точки неповернення для Держави Ізраїль. Ми повинні сформувати уряд національної надзвичайної ситуації. Для цього знадобляться творчі та нестандартні політичні кроки”, — сказав він.

Айзенкот, який раніше очолював ізраїльську армію, позиціонує себе як політик, здатний подолати глибокий розкол у суспільстві.

Він народився в родині марокканських іммігрантів із робітничого середовища. У разі призначення Айзенкот може стати першим прем’єр-міністром Ізраїлю сефардського походження.

Колишній військовий звернувся до партії “Лікуд” Нетаньягу та ультраправої партії міністра фінансів Бецалеля Смотрича із пропозицією приєднатися до майбутньої коаліції, але за умови, що саме він очолить уряд.

“Мої двері відчинені, і я щиро простягаю руку кожному, хто розуміє серйозність цього моменту”, — заявив Айзенкот.

Складні переговори про коаліцію

Під час консультацій із президентом минулого тижня кандидатуру Айзенкота підтримали партії, які разом представляють 67 депутатів Кнесету. Нетаньягу отримав підтримку 46 парламентарів.

Однак до числа прихильників Айзенкота входять арабські партії Ізраїлю, участі яких в урядовій коаліції не бажають деякі інші політичні сили.

Одним із ключових учасників переговорів стане колишній соратник Нетаньягу Авігдор Ліберман, який нині є одним із найжорсткіших критиків прем’єра.

Ліберман виступає проти союзу з арабськими партіями, але заявив про готовність розглянути співпрацю з ультраортодоксальними єврейськими політичними силами.

Раніше він наполягав на скасуванні звільнення ультраортодоксальних євреїв від військової служби, однак тепер допускає компроміс заради усунення Нетаньягу від влади.

За словами Лібермана, він і надалі підтримує загальний військовий призов, але змушений ухвалювати “складні рішення”.

Позиція ультраортодоксальних партій може стати вирішальною для формування більшості. Раніше дві основні політичні сили цього середовища підтримували Нетаньягу.

Інший впливовий опозиційний політик, Нафталі Беннет, також раніше виступав проти звільнення ультраортодоксів від військової служби, однак поки не прокоментував зміну позиції Лібермана.

Політолог Ізраїльського інституту демократії Ассаф Шапіра зазначив, що Айзенкот може спробувати сформувати уряд меншості, який спиратиметься на зовнішню підтримку арабських партій.

Водночас уряд, який матиме лише 48 депутатів у 120-місному Кнесеті, буде надзвичайно нестабільним і потребуватиме складних переговорів щодо кожного законодавчого рішення.

Айзенкот заявив про дипломатичну кризу Ізраїлю

Новий кандидат на посаду прем’єра також попередив про зростання міжнародної ізоляції країни.

“Ми перебуваємо в епіцентрі руйнівної дипломатичної кризи. Навіть наші найближчі друзі та стратегічні союзники заявляють, що їхні відносини з Ізраїлем необхідно переглянути”, — наголосив Айзенкот.

AFP зазначає, що після руйнувань у секторі Гази та непопулярної війни проти Ірану, яку Нетаньягу розпочав разом із президентом США Дональдом Трампом, позиції Ізраїлю серед його міжнародних партнерів послабилися.

На виборах у США минулого вівторка демократи здобули переконливу перемогу, виступаючи, зокрема, за стримування політики Ізраїлю.

Айзенкот пообіцяв покласти край насильству проти палестинців із боку екстремістських поселенців на Західному березі Йордану, яких підтримував уряд Нетаньягу.

Він також заявив, що чинний прем’єр не має мандата на нову атаку проти Ірану.

Водночас колишній начальник Генштабу загалом підтримував військові рішення Нетаньягу. Під час війни в Лівані 2006 року Айзенкот виступав за застосування масштабної сили проти цивільної інфраструктури в районах, де діє противник. Критики вважають таку тактику воєнним злочином.

Нетаньягу залишається прем’єр-міністром Ізраїлю, який найдовше перебував при владі, очолюючи уряд із перервами майже два десятиліття. Проти нього також триває судовий процес за звинуваченнями в корупції.

Попри початок формування нового уряду, політична ситуація в країні залишається невизначеною.

Як зазначив у коментарі AFP житель Тель-Авіва Нері Бар-Он, навіть успішне створення нової коаліції не гарантує подолання внутрішнього розколу ізраїльського суспільства.

“Країна зіткнулася з масштабним внутрішнім конфліктом. Навіть якщо йому вдасться сформувати уряд, це не розв’яже основних проблем”, — сказав він.