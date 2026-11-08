Російські дрони атакували промислове підприємство на Полтавщині

У неділю, 8 листопада, російські безпілотники атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. За попередньою інформацією, повідомлень про травмованих до екстрених служб не надходило.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, російські війська завдали удару безпілотниками по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі.

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“Станом на зараз, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило”, — зазначив керівник ОВА.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла про наслідки російських ударів по Полтавській області.

За даними ДСНС, унаслідок атак травмувалися четверо людей. На кількох локаціях, зокрема на територіях приватних підприємств, виникли пожежі та зафіксовані руйнування.

Рятувальники зазначали, що під час ліквідації наслідків ударів зберігалася постійна загроза повторних атак.

Крім того, 8 листопада НЕК “Укренерго” повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії у Полтавській, Харківській та Сумській областях через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак.

Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово припинили діяти.