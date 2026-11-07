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        Росія завдала подвійного удару по Харкову: горять автомобілі, пошкоджені будинки та тролейбуси

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2026 11:35
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        Ілюстративне фото / Фото: Харківська ОВА
        Ілюстративне фото / Фото: Харківська ОВА

        Російські війська завдали двох ударів по Слобідському району Харкова, попередньо застосувавши засоби ураження типу “Бандероль”. Внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та тролейбуси, загорілися автомобілі.

        Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

        За його словами, обидва удари припали на Слобідський район міста. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися близько десяти автомобілів. Також пошкоджено житлові багатоповерхівки та кілька тролейбусів.

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        Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйновано третій та четвертий поверхи будівлі. На місці виникла пожежа, також горять шість автомобілів.

        Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.


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