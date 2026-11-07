Генштаб підтвердив удар ракетами “Нептун” по заводу “Протон-Електротекс” у Росії

У ніч проти 7 листопада українські ракетні війська завдали удару ракетами “Нептун” по заводу “Протон-Електротекс” у російському Орлі, який виготовляє комплектуючі для крилатих і балістичних ракет. На підприємстві зафіксовано влучання, після чого виникла пожежа та пролунали вибухи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українського командування, удар по підприємству російського військово-промислового комплексу в Орловській області завдали ракетні війська із застосуванням берегових ракетних комплексів “Нептун” Військово-морських сил ЗСУ.

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У Генштабі підтвердили влучання в ціль. На території заводу виникла пожежа, також було чути вибухи. Масштаби завданих підприємству збитків наразі уточнюються.

АТ “Протон-Електротекс” є одним із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу.

Серед продукції підприємства — модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 “Ковер”, а також перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”.

Ураження заводу ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, які російська армія використовує для ударів по українських містах.

Раніше губернатор Орловської області підтвердив пошкодження виробничих приміщень одного з підприємств міста після ракетної атаки, але його назву не уточнив.