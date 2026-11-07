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        Генштаб підтвердив удар ракетами “Нептун” по заводу “Протон-Електротекс” у Росії

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2026 09:56
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        Пожежа та вибухи на заводі "Протон" у Росії / Фото: Генштаб ЗСУ
        Пожежа та вибухи на заводі "Протон" у Росії / Фото: Генштаб ЗСУ

        У ніч проти 7 листопада українські ракетні війська завдали удару ракетами “Нептун” по заводу “Протон-Електротекс” у російському Орлі, який виготовляє комплектуючі для крилатих і балістичних ракет. На підприємстві зафіксовано влучання, після чого виникла пожежа та пролунали вибухи.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними українського командування, удар по підприємству російського військово-промислового комплексу в Орловській області завдали ракетні війська із застосуванням берегових ракетних комплексів “Нептун” Військово-морських сил ЗСУ.

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        У Генштабі підтвердили влучання в ціль. На території заводу виникла пожежа, також було чути вибухи. Масштаби завданих підприємству збитків наразі уточнюються.

        АТ “Протон-Електротекс” є одним із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу.

        Серед продукції підприємства — модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 “Ковер”, а також перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”.

        Ураження заводу ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, які російська армія використовує для ударів по українських містах.

        Раніше губернатор Орловської області підтвердив пошкодження виробничих приміщень одного з підприємств міста після ракетної атаки, але його назву не уточнив.


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