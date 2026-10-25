Дрони атакували найбільшого виробника титану в Росії: п’ятеро постраждалих

25 жовтня безпілотники атакували промисловий об’єкт на півночі Пермського краю Росії. Внаслідок удару постраждали п’ятеро працівників підприємства, а російські моніторингові канали повідомляють, що ціллю міг стати завод “ВСМПО-Авісма” в Березниках — найбільший у РФ виробник титану.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна та моніторингові канали.

Махонін підтвердив атаку безпілотників на північ регіону. За його словами, один із промислових об’єктів зазнав “незначних пошкоджень”, але продовжує працювати у штатному режимі.

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Губернатор не назвав підприємство, яке потрапило під удар, однак повідомив про п’ятьох постраждалих працівників.

Моніторингові канали стверджують, що безпілотники атакували підприємство “ВСМПО-Авісма” в місті Березники, приблизно за 200 кілометрів на північ від Пермі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

“ВСМПО-Авісма” є найбільшим російським виробником титану. За даними моніторингового каналу Exilenova+, титанові сплави підприємства використовують у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів, а також ракетної та космічної техніки.

Попри значення підприємства для російської промисловості, Європейський Союз і США не запровадили проти нього повних блокувальних санкцій.

У вересні 2023 року Сполучені Штати встановили експортні обмеження щодо “ВСМПО-Авісма”, однак компанію не включили до санкційного списку OFAC Міністерства фінансів США.

Це означає, що прямої заборони на співпрацю з підприємством немає, проте американські компанії повинні отримувати спеціальні ліцензії для торгівлі з ним.

У березні 2024 року The Washington Post повідомляла, що за перші два роки повномасштабної війни західні компанії закупили в Росії титану на сотні мільйонів доларів.

Інформація про масштаби пошкоджень підприємства в Березниках та наслідки атаки для його виробництва наразі уточнюється.