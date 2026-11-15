У Таганрозі після атаки дронів запровадили режим НС: пошкоджено підстанції та міст

У Ростовській області РФ внаслідок нічної атаки безпілотників пошкоджено дві електропідстанції та автомобільний міст на трасі Р-280. У Таганрозі загинув головний інженер електропідстанції, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, одна з пошкоджених підстанцій забезпечує електроенергією залізницю. Також під удар потрапила електропідстанція у кварталі Шубін у Таганрозі.

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За попередньою інформацією, атака могла пошкодити один із важливих енергетичних об’єктів міста — підстанцію 220 кВ “Т-10” (“Таганрог-10”).

Крім того, в Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280 “Новоросія”.

“Рух через міст на 64-му кілометрі траси перекрито. Екстрені служби працюють на місці події. Рух автомобільного транспорту організовано через Таганрог і село Покровське”, — повідомив Слюсар.

Пошкоджено ще один міст на дорозі до окупованого Маріуполя

Міст у Неклинівському районі використовували як об’їзний шлях для транспорту, що рухався трасою Р-280 “Новоросія” в напрямку окупованого Маріуполя.

Рух через нього організували після того, як 8 листопада 2026 року на цій трасі було пошкоджено основний Натальївський міст через річку Міус.

Таким чином, нова атака призвела до перекриття переправи, яка забезпечувала об’їзд раніше пошкодженого мосту.

У Таганрозі запровадили режим надзвичайної ситуації

Після атаки безпілотників влада Таганрога оголосила локальний режим надзвичайної ситуації з 09:00.

“Ухвалили рішення про запровадження локального режиму НС із 09:00. Робоча група розпочала обхід пошкоджених будинків для оцінки збитків”, — повідомила очільниця міської адміністрації Світлана Камбулова.

За її словами, відкрите горіння на трансформаторній підстанції ліквідовано.

Губернатор Ростовської області також повідомив, що п’ятеро жителів регіону дістали поранення внаслідок падіння уламків безпілотників.