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        Поблизу Яготина палає вантажівка з газовим конденсатом: трасу Київ — Харків перекрили

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2026 10:38
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        Вантажівка з газовим конденсатом перекинулася та загорілася поблизу Яготина / Фото: соцмережі
        Вантажівка з газовим конденсатом перекинулася та загорілася поблизу Яготина / Фото: соцмережі

        На Київщині поблизу Яготина перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Через аварію рух трасою Київ — Харків перекрили в обох напрямках.

        Про це повідомив Тимур Ткаченко.

        За попередніми даними, ДТП сталася на 115-му кілометрі автодороги. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.

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        На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу.

        Інформацію про можливих загиблих і постраждалих наразі уточнюють.

        Водіїв закликають враховувати перекриття траси та за можливості обирати альтернативні маршрути.


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