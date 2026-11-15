Поблизу Яготина палає вантажівка з газовим конденсатом: трасу Київ — Харків перекрили

На Київщині поблизу Яготина перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Через аварію рух трасою Київ — Харків перекрили в обох напрямках.
Про це повідомив Тимур Ткаченко.
За попередніми даними, ДТП сталася на 115-му кілометрі автодороги. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу.
Інформацію про можливих загиблих і постраждалих наразі уточнюють.
Водіїв закликають враховувати перекриття траси та за можливості обирати альтернативні маршрути.