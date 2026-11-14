Зеленський у родині Путіна: чому онук російського президента отримав інше прізвище

У молодшої доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової народився син, якому дали прізвище матері, а не батька. Ймовірний батько дитини — колишній керівник Баварського державного балету Ігор Зеленський, чиє прізвище збігається з прізвищем президента України.

Про це пише Bild із посиланням на розслідування російського видання “Агентство”, яке вивчило витік документів московських органів реєстрації актів цивільного стану.

За даними журналістів, хлопчик народився в Москві в серпні 2025 року. Його зареєстрували під ім’ям Адріан Ігорович Тихонов.

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Bild припускає, що в родині Путіна вирішили не давати дитині прізвище батька, щоб уникнути асоціацій із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас документального підтвердження саме такого мотиву немає.

Хто такий Ігор Зеленський

Ігор Зеленський — російський артист балету, який із серпня 2016 року до квітня 2022 року очолював Баварський державний балет у Мюнхені.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він залишив посаду, пояснивши відставку особистими причинами.

За даними журналістських розслідувань, Зеленський перебуває у стосунках із Катериною Тихоновою щонайменше з 2017 року.

Того ж року в пари народилася донька Ельза. За інформацією Bild, спочатку вона отримала прізвище батька — Зеленська, однак згодом користувалася паспортом на прізвище матері.

Журналісти Der Spiegel раніше повідомляли, що Тихонова та Зеленський протягом кількох років регулярно подорожували між Москвою та Мюнхеном у супроводі нянь, охоронців і співробітників російських спецслужб.

Народження онука Путіна приховували майже рік

Ще однією особливістю стало оформлення документів новонародженого.

За інформацією “Агентства”, перший документ про народження хлопчика видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента Росії, відома як кремлівська лікарня.

Однак свідоцтво про народження московський РАЦС видав лише в липні 2026 року — майже через 11 місяців.

Причина такої затримки невідома. Журналісти припускають, що вона могла бути пов’язана з бажанням приховати народження дитини або труднощами через різні прізвища батьків.

Путін майже не розповідає публічно про своїх дітей та онуків. У червні 2025 року він згадував, що одна з його онучок навчається в учительки з Пекіна. За припущенням журналістів, ішлося про Ельзу.

Точна кількість онуків російського президента невідома. За повідомленнями ЗМІ, його старша донька Марія Воронцова має щонайменше двох синів, а Катерина Тихонова — доньку та сина.