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        Росія атакувала Запоріжжя: 22 постраждалих, серед них троє дітей

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 16:59
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        Немовля та ще двоє дітей серед постраждалих у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        Немовля та ще двоє дітей серед постраждалих у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        14 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, постраждали 22 людини, серед них троє дітей.

        Про це повідомили у ДСНС.

        Серед поранених — 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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        Унаслідок обстрілів за кількома адресами пошкоджено фасади та вікна багатоквартирних будинків і навчального закладу, сім легкових автомобілів та дорожнє покриття.

        Працівники ДСНС обстежили території, щоб виявити людей, які потребують допомоги. На місцях ударів працювали всі екстрені служби міста.

        Кількість постраждалих уточнюється.

        У Запоріжжі внаслідок російських ударів постраждали щонайменше 22 людини / Фото: ДСНС

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