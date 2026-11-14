Росія атакувала Запоріжжя: 22 постраждалих, серед них троє дітей

14 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, постраждали 22 людини, серед них троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

Серед поранених — 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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Унаслідок обстрілів за кількома адресами пошкоджено фасади та вікна багатоквартирних будинків і навчального закладу, сім легкових автомобілів та дорожнє покриття.

Працівники ДСНС обстежили території, щоб виявити людей, які потребують допомоги. На місцях ударів працювали всі екстрені служби міста.

Кількість постраждалих уточнюється.