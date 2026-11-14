США вперше запропонували Україні обговорити вступ до НАТО в обмін на вихід із Донбасу — Зеленський

Американські представники вперше запитали Україну про можливість виведення військ із Донбасу за умови вступу країни до НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі появи такої пропозиції готовий до відкритого діалогу з українським суспільством.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на заяву Зеленського.

“Американці поставили питання: “А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?” Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний пакет безпеки, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО та ЄС, сильна українська армія”, — сказав президент.

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Зеленський наголосив, що в разі надходження конкретної пропозиції він пояснить громадянам її умови та позицію міжнародних партнерів.

“Якщо буде така пропозиція, я як президент вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: “Дивіться, ось де ми перебуваємо, ось як усі партнери об’єдналися, і ось вони бачать це далі так”. Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій за Росією”, — заявив Зеленський.

Американська сторона поки не коментувала слова президента України.

Переговори США, України та Росії

Зеленський зустрічався з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні. Американські переговорники прибули туди з Москви після зустрічі з Володимиром Путіним.

Раніше, 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбулися перші з лютого тристоронні консультації представників України, США та Росії.

У листопаді Кушнер почав просувати підхід, за яким умови завершення війни мають обговорюватися одночасно з майбутньою архітектурою європейської безпеки.

За інформацією Axios, американські посередники закликали Москву представити оновлені пропозиції замість повторення вимог, висунутих наприкінці 2021 року.

Росія продовжує вимагати виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Донбасу. Україна вважає цю умову неприйнятною.

Американські переговорники визнають територіальне питання найскладнішим у процесі пошуку мирного врегулювання.