Швеція слідом за Фінляндією та Норвегією готує заборону на в’їзд спортсменів із Росії

Швеція планує заборонити російським спортсменам в’їзд до країни для участі у міжнародних змаганнях. Обмеження хочуть запровадити до чемпіонату світу з лижних видів спорту, який відбудеться у лютому 2027 року у Фалуні.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на міністра соціальних справ та охорони здоров’я Швеції Якоба Форссмеда.

“Ми не хочемо бачити російських спортсменів на шведській території під час міжнародних змагань, оскільки це дає Росії та Путіну можливість використовувати ситуацію для пропаганди й сприяє нормалізації війни в Україні”, — заявив міністр.

Реклама

Реклама

За словами Форссмеда, уряд найближчим часом представить механізм, який дозволить відмовляти російським спортсменам у в’їзді до Швеції.

Швеція виступила проти рішення міжнародної федерації

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях за певних умов.

Зокрема, вони не повинні використовувати національну символіку та мають підписати декларацію нейтралітету.

Шведська лижна асоціація заявила, що виконуватиме рішення міжнародної федерації, хоча й виступає проти повернення росіян до змагань.

Водночас уряд Швеції має намір обмежити їхню участь через правила в’їзду до країни.

Фінляндія та Норвегія також запроваджують обмеження

Напередодні, 12 листопада, Фінляндія та Норвегія оголосили про заходи, спрямовані на недопущення російських спортсменів до змагань на своїй території.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році низка міжнародних спортивних організацій відсторонила російських спортсменів. Проте згодом деякі федерації почали пом’якшувати обмеження.

Форссмед зазначив, що такі рішення змушують держави самостійно реагувати на повернення росіян до міжнародного спорту.

“Російський спорт глибоко пов’язаний із державною владою”, — наголосив міністр, додавши, що його не можна відокремлювати від дій російської держави.

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) постановив повернути Росію до участі в чемпіонатах світу з хокею вже цього сезону.

Того ж дня Швеція звернулася до Європейського Союзу із закликом переглянути та посилити візові правила для спортсменів, які представляють Росію та Білорусь.

Стокгольм наполягає, що участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях не повинна нормалізуватися, доки триває війна проти України.