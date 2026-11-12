Британія запровадила санкції проти всіх десяти найбільших виробників нафти в Росії

12 листопада Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору та стала першою країною у світі, яка запровадила обмеження проти всіх десяти найбільших нафтовидобувних компаній Росії.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

До нового санкційного пакета увійшли судна російського тіньового флоту, які перевозять нафту та скраплений природний газ, великі вугільні компанії, а також флагманський арктичний нафтогазовий проєкт “Роснефти” — ТОВ “Восток Ойл”.

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Санкції також запровадили проти компанії “Славнефть”, після чого британські обмеження охопили всіх десятьох найбільших виробників нафти в Росії.

У британському уряді зазначили, що санкції спрямовані майже на весь ланцюг отримання енергетичних доходів — від видобувних компаній і торговельних мереж до постачальників та суден. Мета обмежень — скоротити можливості Росії фінансувати війну проти України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прибуває 12 листопада до Дубліна після участі в кліматичному саміті COP31 у Туреччині.

“Мирні переговори щодо України просунулися вперед, але зараз не час для самозаспокоєння. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб вона погодилася на повне й негайне припинення вогню”, — заявив Бернем.

За його словами, нові санкції мають посилити тиск на нафтові доходи Росії та сприяти завершенню війни.

“Зараз ми всі повинні скористатися імпульсом переговорів і знайти шлях уперед для забезпечення безпеки вдома та на нашому континенті”, — наголосив британський прем’єр.