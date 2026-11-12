Російський агент у лавах десантників готував ліквідацію комбрига ЗСУ: СБУ показала листування “крота”

У Миколаєві СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на ФСБ Росії та готував ліквідацію командира однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він мав передати російській спецслужбі координати штабу, де перебував полковник, для завдання ракетного удару.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, військовий потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав близьких стосунків у Telegram-каналах для знайомств. Після вербування він підтримував прямий зв’язок зі співробітником ФСБ через анонімний чат.

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Використовуючи посаду водія, чоловік за дорученням російського куратора збирав інформацію про місця перебування командування бригади. Також він передавав дані про пункти зберігання та запуску українських ударних дронів.

Військова контррозвідка СБУ спільно з ГУР Міноборони та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ завчасно убезпечила місця перебування десантників і затримала підозрюваного на території підрозділу.

На момент затримання чоловік готувався передати представнику ФСБ координати військового об’єкта, де мав перебувати командир бригади. У нього вилучили смартфон із повідомленнями російському куратору про підготовку замаху.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.