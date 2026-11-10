У Польщі двом українцям загрожує довічне ув’язнення за шпигунство на Росію та диверсії

У Польщі затримали двох громадян України віком 24 і 25 років за підозрою у шпигунстві та диверсіях на замовлення російських спецслужб. Чоловіки причетні до підпалів автомобілів, які мали розпалювати антиукраїнські настрої, а за інкриміновані злочини їм загрожує довічне ув’язнення.

Про затримання повідомив Томаш Семоняк у соцмережі X.

За інформацією видання inPoland, двох українців затримали 3 листопада в місті Мінськ-Мазовецький. Операцію проводили співробітники Лодзького відділення Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

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За даними прокуратури, під час обшуків за місцями перебування затриманих та в інших пов’язаних зі справою локаціях правоохоронці вилучили носії інформації та наркотичні речовини.

4 листопада обом чоловікам висунули обвинувачення в участі в діяльності російської розвідки проти Польщі та вчиненні диверсії, пов’язаної з підпалами автомобілів в одному з великих польських міст.

За даними слідства, підозрювані також збирали інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру на території Польщі. Вони проводили розвідку та фотографували ці об’єкти.

Як встановили співробітники Агентства внутрішньої безпеки, перед підпалами чоловіки змінювали номерні знаки автомобілів на схожі з тими, які використовують транспортні засоби української армії. За версією слідства, це могло бути зроблено для приховування справжніх обставин інцидентів і спрямування підозр на українську сторону. У прокуратурі наголосили, що метою диверсійних дій було розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі.

За виконання завдань російських спецслужб підозрювані отримували винагороду, зокрема у криптовалюті.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий арешт чоловіків, посилаючись на ризик втечі, необхідність забезпечення належного перебігу розслідування та суворість можливого покарання. Суд задовольнив клопотання та взяв обох підозрюваних під варту на три місяці.

Дії чоловіків кваліфікували за ст. 130, п. 1 і 7 Кримінального кодексу Польщі. За інкриміновані злочини їм загрожує довічне позбавлення волі.