Стали відомі перші підсумки переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

Під час першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони зосередилися на гарантіях безпеки та післявоєнному майбутньому. Окремо обговорювали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на співрозмовника, наближеного до української делегації.

За словами джерела, основну увагу під час першого раунду переговорів приділили гарантіям безпеки для України та Європи загалом.

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Окремою темою стали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї.

Також сторони встигли обговорити післявоєнне майбутнє, зокрема відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

“Ключова позиція української сторони — спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії”, — заявив співрозмовник видання.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що українська делегація в ОАЕ спочатку провела координаційну зустріч із представниками США, ЄС, НАТО, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, після чого сторони перейшли до тристороннього формату Україна–США–Росія.