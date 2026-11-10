США назвали три головні цілі України на переговорах із Росією

У Білому домі “обережно оптимістично” оцінюють перспективи переговорів України та Росії, які відновлюються в Абу-Дабі за посередництва США. Американські чиновники вважають, що сторони можуть досягти суттєвого прогресу, хоча позиції Києва і Москви залишаються далекими одна від одної, передусім у територіальному питанні.

Про це повідомляє Axios.

Переговори 10–11 листопада стануть першими з лютого, коли представники України та Росії зустрінуться за присутності американських посередників.

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За даними видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх тижнів працювали над тим, щоб переконати Володимира Путіна повернутися до переговорів.

Американські чиновники також пов’язують свої очікування з тим, що Росія може бути більш готовою до компромісу після кроків Вашингтона, які позитивно сприйняла Москва, зокрема після скасування санкцій на продаж російського дизельного пального.

“Відносини, які ми вибудували з Путіним, відіграватимуть важливу роль у цих переговорах”, — заявив американський чиновник.

Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви та Києва

Після завершення переговорів в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви та Києва для особистих зустрічей із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Водночас у Вашингтоні визнають, що сторони досі мають суттєві розбіжності.

Особливо складним залишається питання можливих територіальних поступок України.

Росія вимагає контролю над усім Донбасом, тоді як Україна наполягає, що територіальне питання має вирішуватися на основі нинішньої лінії фронту.

За словами американських чиновників, публічно позиції сторін не змінилися, однак у приватних контактах останніми тижнями і Київ, і Москва нібито продемонстрували “певну гнучкість”.

США бачать шанс на “суттєвий прогрес”

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня, а іноді й кілька разів на день, проводили телефонні розмови з українськими та російськими чиновниками.

У Вашингтоні вважають, що сам факт повернення сторін за стіл переговорів уже є важливим сигналом.

“Є шанс досягти суттєвого прогресу в напрямку угоди та спробувати подолати розбіжності”, — сказав американський чиновник.

За його словами, повернути сторони до переговорів було непросто, але США бачать “обнадійливі сигнали” як посередники.

Американська сторона також хоче використати переговори, щоб чіткіше визначити рішення, які зрештою доведеться ухвалити Путіну та Зеленському.

Переговори підуть двома напрямками

За даними Axios, переговори в Абу-Дабі проходитимуть за двома основними напрямками.

Перший — військовий. Робочу групу очолить командувач Європейського командування США генерал Алексус Гринкевич.

Вона обговорюватиме механізми контролю за можливим припиненням вогню після завершення війни та майбутні домовленості у сфері безпеки.

Американські чиновники стверджують, що під час попереднього раунду переговорів у лютому на цьому напрямку вдалося досягти значного прогресу.

Другий напрямок — політичний, який стосуватиметься найскладнішого питання: територіальних вимог.

У лютому просунутися в цьому питанні не вдалося.

Території пов’язують із гарантіями безпеки

Американські чиновники вважають, що домовитися щодо територій буде неможливо без паралельного погодження майбутніх гарантій безпеки.

Саме тому в Абу-Дабі планують одночасно обговорювати територіальні питання та післявоєнну систему безпеки.

До ОАЕ також запросили високопосадовців НАТО, Євросоюзу, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Європейські союзники України, як зазначає Axios, мають відігравати ключову роль у майбутніх домовленостях щодо безпеки після завершення війни.

США хочуть окремого діалогу Європи з Росією

Вашингтон також прагне започаткувати третій переговорний напрямок — між європейськими країнами та Росією.

Метою такого діалогу мають стати нові механізми зниження напруженості та запобігання майбутнім конфліктам.

Водночас багато європейських країн ставляться до цієї ідеї з великою підозрою.

Вони побоюються, що такий формат може фактично підтримати російський наратив про те, що Європа становить загрозу для Москви, а також призвести до послаблення НАТО.

Американські чиновники наголошують, що нова ініціатива не має замінити або послабити Альянс і його центральну роль у захисті Європи.

За словами представника США, Віткофф і Кушнер сподіваються, що російська сторона погодиться на участь європейських представників уже в наступному раунді переговорів після Абу-Дабі.

Україна назвала три головні пріоритети

За даними Axios, українська сторона має три основні цілі на нинішніх переговорах.

Перша — домовитися про деескалацію в Чорному морі та забезпечити можливість експорту зерна.

Друга — досягти угоди про припинення ударів по українських електростанціях та російських нафтопереробних заводах до початку зими.

Третя — організувати тристоронній саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

За даними видання, така зустріч потенційно могла б відбутися під час саміту G20 у Маямі наступного місяця.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що українська делегація розпочала роботу в ОАЕ з координаційної зустрічі з представниками США, ЄС, НАТО та провідних європейських країн. Після узгодження позицій сторони перейшли до тристороннього формату переговорів Україна–США–Росія.