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        Росія атакувала Сумщину: одна людина загинула, ще восьмеро постраждали

        Вадим Вакаренко
        10 Листопада 2026 07:32
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        Наслідки російської атаки на Сумщині: поліцейські фіксують пошкодження автомобіля / Фото: Національна поліція України
        Наслідки російської атаки на Сумщині: поліцейські фіксують пошкодження автомобіля / Фото: Національна поліція України

        Минулої доби внаслідок російських атак на Сумську область загинув 38-річний чоловік, ще восьмеро людей отримали поранення та травми. Російські війська застосовували керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Миколаївській громаді внаслідок удару російського БпЛА загинув 38-річний чоловік.

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        У Сумській громаді через атаку дрона поранення та травми отримали п’ятеро чоловіків і жінка.

        У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік.

        Крім того, до медичного закладу звернулася 15-річна дівчина, яка була травмована 5 листопада внаслідок влучання безпілотника у Глухівській громаді.

        На місцях ударів правоохоронці документували наслідки атак, обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів.

        Поліцейські документують наслідки російських ударів по Сумській області / Фото: Національна поліція України

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