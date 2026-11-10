Росія атакувала Сумщину: одна людина загинула, ще восьмеро постраждали

Минулої доби внаслідок російських атак на Сумську область загинув 38-річний чоловік, ще восьмеро людей отримали поранення та травми. Російські війська застосовували керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Миколаївській громаді внаслідок удару російського БпЛА загинув 38-річний чоловік.

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У Сумській громаді через атаку дрона поранення та травми отримали п’ятеро чоловіків і жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік.

Крім того, до медичного закладу звернулася 15-річна дівчина, яка була травмована 5 листопада внаслідок влучання безпілотника у Глухівській громаді.

На місцях ударів правоохоронці документували наслідки атак, обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів.