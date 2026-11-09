Російський дрон ударив по парковці у Харкові: серед п’ятьох постраждалих — дворічний хлопчик

9 листопада у Харкові російський FPV-дрон влучив поблизу магазину господарчих товарів. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Атака сталася сьогодні близько 14:00. За даними поліції, безпілотник влучив у парковку біля магазину у Київському районі.

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Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, поранення дістали жінки віком 77 і 70 років, 54-річний чоловік та хлопчик віком 1 рік і 11 місяців. У 46-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес.

Наразі у лікарнях перебувають двоє жінок та дитина.

О 19:04 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про новий удар по місту — у Київському районі російський дрон атакував автівку. За попередніми даними, є постраждалий.