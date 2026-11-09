Сонячні електростанції на окупованому Запоріжжі приносили мільйони за “зеленим” тарифом: НАБУ завершило розслідування

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі про заволодіння 141,3 млн грн, призначеними для виплат за “зеленим” тарифом сонячним електростанціям на окупованій території Запорізької області. Підприємства продовжували отримувати кошти за електроенергію, яка фактично не надходила до енергосистеми України.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради Ростислав Шурма, який згодом став заступником керівника Офісу Президента України та членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, разом із братом встановили контроль над низкою підприємств із виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

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У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт. Підприємства уклали договори з державним підприємством “Гарантований покупець” про продаж електроенергії за “зеленим” тарифом.

Після початку повномасштабного російського вторгнення та окупації частини Запорізької області електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали.

Попри це підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату, хоча фактично вона не надходила до української енергосистеми.

За даними слідства, у звітності зазначали завідомо недостовірні дані про обсяги виробництва електроенергії та технічну готовність станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Загальна сума збитків становить 141,3 млн грн. У січні 2026 року дев’ятьом особам повідомили про підозру.