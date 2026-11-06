Операція “Карфаген”: посадовця поліції Київщини взяли під варту без застави

Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, якого підозрюють у справі, розслідуваній у межах операції “Карфаген”. Суд не передбачив можливості внесення застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

6 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Посадовець перебуватиме під вартою до 2 січня 2027 року.

Право внесення застави суд не визначив.

У САП нагадали про презумпцію невинуватості: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що за топпосадовця Нацполіції, якого взяли під варту у справі “Карфаген”, внесли 15 млн грн застави.