        Суспільство

        Операція “Карфаген”: посадовця поліції Київщини взяли під варту без застави

        Вадим Вакаренко
        6 Листопада 2026 16:13
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        Працівники НАБУ та САП під час слідчих дій / Фото: НАБУ
        Працівники НАБУ та САП під час слідчих дій / Фото: НАБУ

        Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, якого підозрюють у справі, розслідуваній у межах операції “Карфаген”. Суд не передбачив можливості внесення застави.

        Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

        6 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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        Посадовець перебуватиме під вартою до 2 січня 2027 року.

        Право внесення застави суд не визначив.

        У САП нагадали про презумпцію невинуватості: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що за топпосадовця Нацполіції, якого взяли під варту у справі “Карфаген”, внесли 15 млн грн застави.


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