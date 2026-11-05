        Кримінал

        Фігуранта операції “Карфаген” із Нацполіції взяли під варту на 60 днів

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 17:40
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        Володимир Ценов під час засідання суду 5 листопада 2026 року / Фото: Олексій Арунян, Суспільне Новини
        Володимир Ценов під час засідання суду 5 листопада 2026 року / Фото: Олексій Арунян, Суспільне Новини

        Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції України, який є фігурантом операції “Карфаген”. Його взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення 15 млн грн застави.

        Про це повідомило НАБУ.

        5 листопада слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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        Керівнику одного з департаментів Нацполіції обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2027 року включно.

        Альтернативою суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн.

        Посадовець є одним з учасників злочинної організації, викритої в межах операції “Карфаген”.

        У НАБУ нагадали про презумпцію невинуватості: особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в межах операції “Карфаген” НАБУ викрило злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили високопосадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.


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