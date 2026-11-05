        Політика

        Меланія Трамп збере представників України та Росії в Білому домі

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 15:47
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        Перша леді США Меланія Трамп у Білому домі / Фото: Білий дім
        Перша леді США Меланія Трамп у Білому домі / Фото: Білий дім

        Перша леді США Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників України та Росії. У Білому домі назвали це надзвичайною подією в американській історії.

        Про це повідомляє Білий дім.

        У заяві зазначається, що Меланія Трамп самостійно ініціювала контакти між Україною та Росією.

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        За даними Білого дому, результатом цієї ініціативи стало досягнення припинення вогню в Олешках та навколишній частині Херсонської області.

        У Білому домі це назвали безпрецедентною дипломатичною ініціативою для першої леді США.

        Меланія Трамп має виступити із заявою щодо припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада, об 11:00 за східноамериканським часом у Білому домі.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський після розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером анонсував підготовку тристороннього формату переговорів на рівні команд України, США та Росії.


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