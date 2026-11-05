“Ніякі захисні споруди не впораються”: Кличко зробив тривожну заяву про захист Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ніякі захисні споруди не здатні вберегти критичну інфраструктуру столиці від одночасних ударів кількох ракет або рою дронів. За його словами, без прикриття ключових об’єктів системами ППО їхня стабільна робота та навіть подальше існування опиняються під загрозою.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Мер наголосив, що Київ працює в надзвичайно складних умовах, а міська влада опрацьовує різні сценарії розвитку подій.

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За словами Кличка, ще з весни в столиці діє енергетичний штаб, до роботи якого залучили експертів, енергетиків, практиків і науковців. Вони напрацювали заходи для різних сценаріїв, однак не всю інформацію можна оприлюднювати.

“При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об’єктів системами ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об’єків — під великим питанням. Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються”, — зазначив Кличко.

Водночас, за даними Кличка, станом на 5 листопада до опалення підключили майже 45% житлових будинків Києва. Подачу тепла в житловому секторі розпочали 2 листопада, а для закладів соціальної сфери — ще 16 жовтня. Для запуску централізованої системи теплопостачання столиці потрібно понад тиждень.

5 листопада Київрада має розглянути виділення ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони. Ще 1 млрд грн планують спрямувати на державний проєкт будівництва комбінованих переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них. Місця розташування переправ визначає військове командування. Також Київська міська розгляне виділення 350 млн грн у 2026 році на закупівлю додаткових 3,5 млн літрів дизельного палива для матеріального резерву столиці.