Стрілянина у магазині Тернополя: спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка

У Тернополі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині 5 листопада. Операцію провели спецпризначенці КОРД.
Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.
Затриманий за підозрою у стрілянині у магазині Тернополя — місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.
У поліції підтвердили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.
Нагадаємо, 5 листопада близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя.
Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли.
Обставини стрілянини встановлюються.