        Кримінал

        Стрілянина у магазині Тернополя: спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2026 12:46
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        У Тернополі затримали підозрюваного у стрілянині / Фото: Поліція Тернопільщини
        У Тернополі затримали підозрюваного у стрілянині / Фото: Поліція Тернопільщини

        У Тернополі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині 5 листопада. Операцію провели спецпризначенці КОРД.

        Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

        Затриманий за підозрою у стрілянині у магазині Тернополя — місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.

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        У поліції підтвердили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.

        Нагадаємо, 5 листопада близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя.

        Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли.

        Обставини стрілянини встановлюються.

        Затримання підозрюваного у стрілянині в Тернополі / Фото: Поліція Тернопільщини

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