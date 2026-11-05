Стрілянина у магазині Тернополя: спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка

У Тернополі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині 5 листопада. Операцію провели спецпризначенці КОРД.

Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

Затриманий за підозрою у стрілянині у магазині Тернополя — місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії.

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У поліції підтвердили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 листопада близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя.

Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли.

Обставини стрілянини встановлюються.