Росія атакувала Україну ракетами та 128 дронами: знешкоджено 105 БпЛА

У ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА Shahed, 65 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія”

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 4 листопада росіяни запускали дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 105 російських безпілотників, з яких 48 — реактивні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.