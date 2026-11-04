“Ніхто не знає, що це означає для України”: NYT про наслідки поразки Трампа

Поразка республіканців на проміжних виборах у США не дає однозначної відповіді на питання, як зміниться політика Вашингтона щодо України. Європейські союзники Києва, за оцінками експертів, не повинні розраховувати, що перемога демократів автоматично поверне США до попередньої ролі у підтримці України.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що Україна та її європейські партнери останній місяць перебували в умовах зростання напруженості у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

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Останніми тижнями адміністрація Дональда Трампа погодилася закуповувати російське дизельне пальне та закликала Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, тоді як Москва продовжувала руйнувати українську енергетичну інфраструктуру.

Після виборів однозначного розуміння того, чи зміниться поведінка Трампа щодо України, немає.

У Москві сподіваються, що курс Трампа не зміниться

Кремль після результатів виборів демонстрував оптимізм.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп залишається президентом і Москва сподівається, що він продовжить те, що в Кремлі називають “миротворчими зусиллями”.

Водночас низка експертів, яких цитує The New York Times, вважають, що європейським лідерам не варто розглядати перемогу демократів як сигнал про те, що США знову повністю переберуть на себе відповідальність за підтримку України.

Директор берлінського Інституту аналізу ризиків та міжнародної безпеки Ніко Ланге заявив, що помилкою було б вважати, що після перемоги демократів Європі “не потрібно вирішувати власні проблеми”, а США знову зроблять усе за неї.

За його словами, Америка цього не зробить незалежно від того, хто контролює Вашингтон.

Європейські лідери реагували обережно

Після поразки республіканців багато провідних європейських лідерів утрималися від публічних заяв.

Не було офіційної реакції від керівництва Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

The New York Times зазначає, що це може відображати як масштаб несподіваної поразки республіканців, так і небажання додатково дратувати президента США, який, попри втрату контролю над Конгресом, зберігає значний вплив на міжнародну політику.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також не коментували результати публічно.

Обидва, за даними видання, намагалися вибудовувати робочі відносини з Трампом, щоб не допустити його зближення з Росією за рахунок України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що розраховує й надалі знаходити у США партнерів, із якими можна буде тісно працювати.

У Європі раділи політичному удару по Трампу

Водночас частина європейських політиків відкрито привітала результати виборів.

Голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав результат “серйозним ударом” для Трампа та перемогою американської демократії.

Євродепутат Сандро Гозі заявив, що голосування може означати “початок кінця епохи Трампа”.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який неодноразово критикував Трампа, заявив, що вибори показали ослаблення правих сил.

У Південній Африці міністр закордонних справ Рональд Ламола назвав результати перемогою демократії та верховенства права.

У Ірані побачили шанс на завершення війни

Окремим питанням після виборів стала війна США з Іраном.

У країнах Азії, які значною мірою залежать від енергоресурсів Близького Сходу, результати виборів спочатку викликали обережний оптимізм.

Там припустили, що після невдоволення американських виборців війною та високими цінами на пальне Трамп може спробувати швидше завершити конфлікт.

Іранські посадовці також представили результати виборів як сигнал проти війни.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що американці сказали “ні війні”.

На іранських платформах також з’явилися жарти про те, що Трамп починав війну з наміром змінити режим у Тегерані, але політичні наслідки зрештою настали у США.

Водночас частина аналітиків не виключає протилежного сценарію — що після виборів Трамп може знову посилити військову кампанію разом із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Це могло б ще більше загострити ситуацію з постачанням нафти й газу.

Торговельна політика Трампа також залишається непередбачуваною

Ще один напрям, де наслідки виборів залишаються неясними, — міжнародна торгівля.

The New York Times зазначає, що Трамп зберігає широкі повноваження у сфері тарифної політики.

Аналітики припускають, що після виборів, коли йому вже не потрібно уникати уваги до інфляції перед голосуванням, президент може активніше тиснути тарифами на Японію, В’єтнам і особливо Китай.

Водночас Конгрес може використовувати бюджетні та контрольні повноваження, щоб впливати на окремі аспекти торговельної політики.

У Китаї результати виборів зустріли публічним задоволенням.

У соцмережі Weibo поширювався хештег про “повну і абсолютну поразку” Трампа.

Але аналітики не очікують, що демократи в Конгресі стануть м’якшими щодо Пекіна.

У Китаї побоюються нової нестабільності

Професор міжнародних відносин Женьміньського університету Ши Їньхун вважає, що перемога демократів може створити нову нестабільність у відносинах США і Китаю.

Він зазначив, що після домовленостей між Сі Цзіньпіном і Трампом у травні сторони говорили про “конструктивну стратегічну стабільність”.

Однак тепер ця домовленість може послабитися, оскільки Трамп після виборів став значно менш політично всесильним.

Світ не знає, яким стане Трамп після поразки

The New York Times зазначає, що головна невизначеність після виборів полягає не лише у новому балансі сил у Конгресі, а й у тому, як на поразку відреагує сам Трамп.

Політолог Національного університету Сінгапуру Джа-Ян Чонг припускає, що у відповідь на контроль демократів над Конгресом Трамп може шукати зовнішньополітичні “відволікаючі фактори”, зокрема через тарифи або застосування сили.

Тому наслідки поразки республіканців можуть виявитися далеко ширшими за внутрішню політику США.

Для України ж головне питання залишається відкритим: чи змінить новий Конгрес курс Вашингтона, чи Трамп і надалі проводитиме власну зовнішньополітичну лінію незалежно від політичної поразки своєї партії.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав війну головною причиною поразки республіканців на проміжних виборах. За його словами, частина виборців, які підтримували Трампа і Венса у 2024 році, у 2026-му проголосувала за демократів.