СБУ затримала організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Служба безпеки України затримала трьох організаторів заворушень, які сталися 2 листопада біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності військових формувань та несанкціонованому поширенні інформації про їх розміщення.

Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, однією із затриманих є жителька Київської області, яка, за версією слідства, за грошову винагороду спровокувала сутички поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії.

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У СБУ стверджують, що 30 жовтня вона отримала від іншої мешканки столичного регіону замовлення на вивезення військовослужбовця НГУ за межі пункту дислокації.

Для цього жінка мала видати себе за медика та інсценувати транспортування військового нібито до лікарні. За даними спецслужби, вона використала приватний автомобіль, який не належить жодному медичному закладу.

До реалізації плану вона також залучила знайомого, який за гроші погодився зіграти роль фельдшера.

СБУ заявила, що напередодні заворушень цей чоловік проводив дорозвідку поблизу пункту тимчасового розташування Нацгвардії.

У соцмережах поширювали маніпулятивну інформацію

За даними слідства, 2 листопада жінка, яка видавала себе за медика, перебуваючи біля пункту дислокації НГУ, почала поширювати у соцмережах інформацію, яку в СБУ назвали маніпулятивною.

У спецслужбі вважають, що це мало викликати суспільний резонанс та підбурити людей до заворушень.

Надалі біля пункту НГУ сталися сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони.

Під час огляду телефону фігурантки правоохоронці, за даними СБУ, виявили листування з третіми особами, у якому обговорювалися сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

Також правоохоронці затримали активну учасницю сутичок, яка, як стверджує СБУ, закликала блокувати та пошкодити автобус Національної гвардії.

Замовниці провокацій і двом її спільникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ звернулися до суду з клопотанням про тримання фігурантів під вартою.

Розслідування триває. У СБУ також заявили, що планують повідомити про підозру активній учасниці заворушень та притягнути до відповідальності інших причетних осіб.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії у справі про організацію заворушень у Петропавлівській Борщагівці / Фото: СБУ

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички біля будівлі, яку використовував підрозділ Національної гвардії. Конфлікт розпочався після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військовослужбовців, після чого на місце прибули правоохоронці, військове командування та представники Офісу військового омбудсмана.