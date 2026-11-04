У Комишувасі кількість загиблих зросла до 40, під завалами можуть залишатися понад 30 людей — Зеленський

Кількість загиблих унаслідок російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області зросла до 40. Під завалами можуть залишатися ще понад 30 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають уже третю добу. За словами Зеленського, російські війська випустили по селищу дев’ять авіабомб.

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Спочатку окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім — по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.

До пошукової операції залучені всі необхідні служби. Роботи проходять у складних умовах і під постійною загрозою нових російських ударів.

Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла поки не вдалося ідентифікувати.

Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами.

Зеленський також заявив, що реакція світу на російський удар залишається недостатньою, та закликав партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони.

Рятувальники та спецтехніка працюють на місці удару РФ по Комишувасі / Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі зросла до 37. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривали, під завалами могли залишатися люди.