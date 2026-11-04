Трагедія в Комишувасі: кількість жертв російського авіаудару зросла до 37

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізького району 2 листопада зросла до 37 людей. На місці атаки тривають роботи за участю кінологічних розрахунків і підрозділу Державного гірничорятувального загону ДСНС України.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як повідомляв раніше в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, російські війська атакували селище, коли місцеві жителі перебували в підземному центрі життєстійкості громади, де отримували гуманітарну допомогу.

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Нагадаємо, 2 листопада росіяни завдали щонайменше дев’яти ударів по Комишувасі. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000.

Внаслідок прямого влучання бетонна конструкція підземного центру життєстійкості обвалилася. Усередині на момент атаки перебували цивільні, які прийшли по гуманітарну допомогу.

На Запоріжжі 3, 4 та 5 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару.