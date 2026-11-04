НАБУ завершило розслідування справи “Мідас”: через корупційну схему пройшло понад $111 млн

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, яка діяла в енергетичному секторі та систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів “Енергоатому” й інших державних підприємств. Упродовж 2020–2025 років через офіс, який використовували для легалізації незаконних коштів, пройшло понад 111 млн доларів і 12 млн євро.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, учасники організації вимагали від контрагентів державних підприємств від 10% до 15% вартості контрактів.

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Для легалізації незаконно отриманих коштів використовували окремий офіс, криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

За п’ять років, із 2020-го до 2025-го, через цей офіс пройшло понад 111 млн доларів США та 12 млн євро.

НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів організації в Україні та за кордоном. Розслідування щодо інших фактів корупції та відмивання коштів в енергетичному секторі триває — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, злочинну організацію викрили в листопаді 2025 року. Згодом про підозри повідомили, зокрема, колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та ексміністру енергетики України Герману Галущенку.