В Україні триває одна з наймасштабніших атак на енергетику — Укренерго

3 листопада в Україні триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через нові пошкодження ситуація в енергосистемі ускладнилася, у Києві та низці регіонів застосовують аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомило “Укренерго”.

За даними компанії, атака на енергетичну інфраструктуру триває з ночі. Лише протягом минулої доби російські війська понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергооб’єкти.

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В “Укренерго” заявили про безпрецедентну кількість застосованих засобів ураження та значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Через наслідки ударів у низці регіонів, зокрема в Києві, вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

Тисячі енергетиків із ночі працюють над ліквідацією наслідків атак та відновленням електропостачання. Насамперед планують заживлювати об’єкти критичної інфраструктури.

В “Укренерго” зазначили, що всі служби працюють у координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що внаслідок масованого ракетно-дронового удару по енергетиці 3 листопада були пошкоджені об’єкти у десяти областях, а три теплоелектростанції ДТЕК після масштабних руйнувань припинили виробництво електроенергії.

Під ударами опинилися електростанції, теплоелектроцентралі, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Через пошкодження обладнання аварійні відключення застосували у Києві та низці областей, а в більшості регіонів запровадили обмеження споживання.